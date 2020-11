Per quasi due settimane hanno smesso di prendere un farmaco salva vita per la pressione. Oggi, per problemi di salute, i tre agenti della polizia penitenziaria in servizio a Is Arenas hanno dovuto sospendere la protesta scattata per chiedere il ripristino del servizio navetta che collega l’istituto carcerario al centro abitato di Arbus. “Ma riprenderà – annuncia il segretario della Fp Cgil Sandro Atzeni – non appena le loro condizioni lo permetteranno”.

Il servizio è stato soppresso nell’ottobre del 2019. Garantiva il collegamento tra l’istituto penitenziario, che si trova in aperta campagna, e il centro abitato di Arbus, distante circa 25 chilometri. Non esiste un collegamento con mezzi pubblici. “La strada poi – denuncia il sindacalista – è priva di segnaletica e di barriere di sicurezza, l’asfalto è ormai datato e presenta numerose buche. Chiedevamo all’amministrazione penitenziaria di sopperire a questa mancanza. Ma non abbiamo ottenuto risposte. La protesta – promette – non termina oggi”.