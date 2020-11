Via ai lavori del ponte sul Rio Pedrugnanu, lungo la litoranea di Platamona, tra Sassari e Sorso. Ad annunciare che le opere per la realizzazione del ponte sono prossime a partire è il sindaco di Sorso, Fabrizio Demelas.

L’opera interesserà un tratto di oltre 300 metri della provinciale 81, dalla Marina di Sorso al camping Li Nibari. L’intervento consentirà di risolvere una volta per tutte i problemi che si sono verificati in più di una circostanza in caso di condizioni meteo straordinarie.

“Sono soddisfatto, questo risultato è il frutto della collaborazione con la Provincia, che si protrae da un anno e mezzo – commenta Demelas – È un’opera di importanza strategica per il territorio e per tutto il sistema costiero perché consente di mettere in sicurezza quel tratto viario e di completare l’infrastrutturazione e la riqualificazione della viabilità costiera, compresa la pista ciclopedonale”.

Da mercoledì e sino alla fine dei lavori, prima dell’estate prossima, la strada sarà chiusa al traffico. Lo dispone un’ordinanza della Provincia, precisando che sarà affissa tutta la cartellonistica necessaria per ragioni di sicurezza e per indicare i percorsi alternativi per raggiungere Sorso, Castelsardo e la Gallura.