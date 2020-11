Operai Whirlpool hanno occupato la stazione di Napoli

Gli operai della Whirlpool di Napoli hanno occupato la Stazione centrale di Napoli, importante snodo ferroviario per i collegamenti su rotaia per il Sud Italia. Lo ha comunicato a Sputnik Rosario Rappa, segretario generale Fiom-Cgil Napoli.

“La lotta delle lavoratrici e dei lavoratori della Whirlpool di Napoli continua e si intensifica – scrive Fiom-Cgil Napoli – La tensione sta crescendo. È necessario che il Governo passi dalle parole ai fatti, dando conseguenza alle dichiarazioni fatte, e costringa Whirlpool a riprendere l’attività produttiva nel sito di via Argine (Napoli, ndr). Se questo non avverrà in tempi brevi, il rischio è che la vertenza possa precipitare in questione di ordine pubblico, di cui non hanno bisogno né i lavoratori della Whirlpool, né la città di Napoli “.

Questa la dichiarazione resa da Rosario Rappa, segretario generale Fiom-Cgil Napoli nel corso dell’iniziativa di protesta che si svolge in questi frangenti alla stazione ferroviaria di Napoli.