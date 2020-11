Resterà ancora chiusa fino a nuovo ordine la scuola primaria paritaria del Sacro Costato di Oristano. Il sindaco della città, Andrea Lutzu, insieme all’assessore alla Pubblica istruzione Massimiliano Sanna, hanno incontrato tutti i rappresentanti dei docenti, dei genitori e della dirigenza della Scuola primaria paritaria “Madre Teresa Quaranta”, chiusa da alcuni giorni a causa del Covid.

Durante l’incontro si è ricordata la principale motivazione che ha spinto alla chiusura della scuola: la settimana scorsa, all’interno dell’edificio, sono stati accertati 12 casi di positività al Covid-19 tra le suore che occupano una porzione dello stabile. La chiusura, decisa, in via precauzionale, di comune accordo tra il sindaco Lutzu, la direzione della ASSL e la dirigenza scolastica, “per garantire la massima sicurezza degli studenti e del personale, proseguirà – fa sapere l’amministrazione comunale – in attesa che si conosca l’esito dei tamponi sul personale non docente, che si effettuino le operazioni di pulizia e sanificazione indispensabili in questi casi e che si possa garantire il perfetto isolamento degli spazi scolastici da quelli utilizzati dalle religiose che hanno contratto il virus”.