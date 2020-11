I clienti pendolari, lavoratori o studenti, che hanno acquistato e non utilizzato, a causa del lockdown, un abbonamento CTM per il mese di marzo 2020, di importo superiore a 15 € al netto di eventuali agevolazioni, o un abbonamento annuale con validità che comprendeva i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, hanno diritto a un voucher di pari valore dell’abbonamento mensile o della quota parte del valore della mensilità non utilizzata per gli abbonamenti annuali.

Le domande dovranno essere inoltrate entro il 30 novembre 2020 all’indirizzo mail: rimborsi@ctmcagliari.it o tramite raccomandata A/R all’indirizzo CTM S.p.A. viale Trieste 159/3 09123 Cagliari. La domanda dovrà essere presentata allegando l’apposito modulo, scaricabile sul sito della CTM (per accedere CLICCA QUI) unitamente a una copia del documento d’identità del richiedente e a copia della ricevuta di acquisto dell’abbonamento.

Il voucher sarà erogato nel valore di una mensilità per gli abbonamenti mensili validi a marzo 2020 e la quota parte di una, due o tre mensilità per gli abbonamenti annuali validi a marzo e/o aprile e/o maggio 2020, a seconda dell’effettivo non utilizzo da parte del cliente che avanza richiesta. I mensili integrati (CTM – ARST – BAIRE o CTM – TRENITALIA – METROCAGLIARI) sono soggetti a prolungamento dello stesso titolo e non a emissione di voucher.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, verrà dato riscontro all’indirizzo email che il cliente indicherà nel modulo. Le richieste aventi documentazione o modulistica incompleta non potranno essere prese in carico.