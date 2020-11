Dopo i 17 casi di positività accertati tra gli ospiti della Casa protetta di via Trieste, anche oggi il Centro operativo comunale è stato convocato per fare il punto della situazione e per conoscere l’esito relativo allo screening condotto tra il personale che opera nella struttura. Su 18 tamponi processati 5 di loro sono risultati positivi al Covid. Altri 20 risultano ancora in fase di lavorazione e il loro esito dovrebbe essere comunicato nella giornata di mercoledì 4 novembre. Le persone accertate positive si trovano attualmente in isolamento domiciliare.

Nella giornata di oggi gli operatori dell’Usca hanno provveduto a visitare i 17 anziani positivi, a cui sono state somministrate le terapie del caso. Secondo quanto riferito durante la riunione, allo stato attuale non si registrano casi che possano destare particolare preoccupazione, solo per uno degli ospiti è stato richiesto il ricovero in ospedale in via precauzionale.

Il Coc è stato aggiornato a domani mattina e si è stabilito che verrà convocato ogni giorno per monitorare costantemente l’evolversi della situazione.