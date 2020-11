Cagliari, Truzzu: “Procedono i lavori per la nuova rotatoria di Genneruxi”

Cagliari, Truzzu: “Procedono i lavori per la nuova rotatoria di Genneruxi”

A Genneruxi procedono i lavori per semplificare e snellire il traffico in entrata e in uscita dall'Asse Mediano di scorrimento