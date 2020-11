Un uomo detenuto in regime di semilibertà nel carcere di Bancali, a Sassari, è risultato positivo al Covid-19. L’accertamento della sua positività ha fatto scattare tutte le precauzioni sanitarie del caso, ma trattandosi di un “semi-libero”, che durante il giorno esce dalla struttura carceraria per svolgere attività lavorativa e ci rientra solo la sera, i vertici del sistema carcerario isolano e le autorità sanitarie non temono un rischio di contagio all’interno dell’area detentiva vera e propria, con la quale l’uomo non ha praticamente contatti.

Sono invece stati sottoposti ad accertamenti sanitari gli altri detenuti che godono del suo stesso regime di semilibertà, che domani saranno sottoposti a tampone. “Si tratta di capire se il detenuto abbia contratto il virus all’esterno del carcere o meno”, spiega il provveditore penitenziario della Sardegna, Maurizio Veneziano, assicurando che “la situazione è monitorata dalla direzione della struttura e dalle autorità sanitarie”.