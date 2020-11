“A seguito delle disposizioni pervenute da parte dell’ATS-Scuola si è dovuto procedere mediante Ordinanza Sindacale alla chiusura di due aule scolastiche e successiva sanificazione a partire da domani mercoledì 4 novembre”. Lo scrive il sindaco di Nurri, Antonello Atzeni sui social.

L’obbligo di chiusura permarrà fino a nuova comunicazione ATS, e la motivazione, prosegue il sindaco, è da riferire a un alunno “frequentante la classe V scuola primaria risultato positivo al Covid-19. Non so se ci rendiamo conto, la situazione generale sta precipitando. Non ci sono medici ed assistenti che fanno i tamponi in tempo reale, la comunicazione a causa dei numerosissimi casi avviene a singhiozzo e in maniera frammentaria, per non parlare di tutto il resto”.

Il virus, ricorda il primo cittadino, è “presente più di prima, anche se non lo vediamo, continuiamo a rispettare le tre regole principali che tutti quanti conosciamo: DISTANZIAMENTO FISICO, UTILIZZO DELLA MASCHERINA nei luoghi al chiuso e all’aperto in piazze e ove si presentino possibilità di assembramenti, IGIENIZZARSI DI FREQUENTE le mani e a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni nazionali e regionali” conclude il sindaco Atzeni.

