Durante la mattinata, una Ford Kuga guidata da un 48enne si è scontrato contro la Metro in via Galvani a Cagliari. Il conducente, secondo le prime ricostruzioni, non avrebbe notato il semaforo diventare rosso e quindi, giunto all’altezza del passaggio per la metropolitana di superficie, ha urtato contro il mezzo di trasporto, venendo scaraventato contro il palo del semaforo, abbattendolo.

Fortunatamente né i conducenti né una decina di passeggeri a bordo della metro sono rimasti feriti.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge, Vigili del Fuoco e tecnici Arst per mettere in sicurezza l’impianto semaforico.