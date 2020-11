Stava cambiando la lampadina del cortile condominiale e per farlo ha usato una scala, ma ha perso l’equilibrio, è caduto ed è morto. Tragedia nel primo pomeriggio in via Alghero a Cagliari, dove è deceduto un anziano di 84 anni, Giancarlo Cogoni. Da quanto si apprende, il pensionato aveva preso una scala non in perfette condizioni per sostituire la lampadina.

È salito a circa due metri d’altezza, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto. Nel violento impatto con il terreno è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Villanova e un’ambulanza del 118, ma per l’anziano non c’era nulla da fare.