In attesa del conteggio dei voti in alcuni Stati chiave, al momento il candidato democratico Joe Biden è in vantaggio con 238 elettori conquistati, mentre Donald Trump finora può contare su 213.

Risultati ancora lontani dalla soglia dei 270 grandi elettori, necessari per conquistare la vittoria.

Ecco come sono ripartiti in base agli Stati già attribuiti (tra parentesi il numero dei rispettivi grandi elettori), secondo le proiezioni di diversi media Usa:

– DONALD TRUMP (213 grandi elettori) Alabama (9) Arkansas (6) Florida (29) Idaho (4) Indiana (11) Iowa (6) Kansas (6) Kentucky (8) Louisiana (8) Mississippi (6) Missouri (10) Montana (3) Nebraska (4) North Dakota (3) Ohio (18) Oklahoma (7) South Carolina (9) South Dakota (3) Tennessee (11) Texas (38) Utah (6) West Virginia (5) Wyoming (3)

– JOE BIDEN (238) Arizona (11) California (55) Colorado (9) Connecticut (7) Delaware (3) District of Columbia (3) Hawaii (4) Illinois (20) Maine (3) Maryland (10) Massachusetts (11) Minnesota (10) Nebraska (1) New Hampshire (4) New Jersey (14) New Mexico (5) New York (29) Oregon (7) Rhode Island (4) Vermont (3) Virginia (13) Washington (12)

Ecco invece una fotografia della situazione negli Stati in bilico, non ancora assegnati: Alaska (3): Trump avanti con un larghissimo vantaggio Georgia (16): Trump avanti di 2 punti circa Michigan (16): Trump avanti di circa 4 punti Pennsylvania (20): Trump in netto vantaggio Nevada (6): testa a testa North Carolina (15): testa a testa Wisconsin (10): testa a testa Maine (1).