Un uomo è stato accoltellato nel pomeriggio da un amico, in una panetteria di via Kennedy, nel quartiere Latte Dolce, a Sassari, per essersi rifiutato di comprargli una birra. L’accoltellatore è stato subito bloccato e arrestato dagli agenti della Questura di Sassari: è Ilario Marini, 39 anni, sassarese, noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, fra cui rapina e atti persecutori.

L’ultimo episodio nell’agosto scorso, quando aveva tentato di rubare un’auto, si era schiantato contro altri veicoli in sosta, aveva rischiato di essere linciato dalla folla ed era stato salvato proprio dall’arrivo degli agenti. Il ferito è stato colpito di striscio ad un fianco ed è stato trasportato al pronto soccorso da un’ambulanza del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’amico lo ha colpito in un impeto di rabbia: dopo essere entrati nella panetteria, Marini gli ha chiesto dei soldi per comprare una birra, e quando gli ha dato solo pochi spiccioli si è alterato, ha tirato fuori un coltello e lo ha colpito, fortunatamente solo di striscio.