Il sindaco Paolo Truzzu con propria Ordinanza n. 68 del 1 novembre 2020 aveva disposto in via precauzionale la chiusura dell’Ufficio di Città n. 4 di via Castiglione., il provvedimento si era reso necessario a seguito dell’insorgenza di un caso di positività al Covid 19 tra il personale in servizio presso la struttura.

Poiché a distanza di diversi giorni si è ancora in attesa della definizione dell’esito dei tamponi, l’Ufficio di Città resta temporaneamente chiuso.