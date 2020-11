Covid, Emanuela Pinna (Scuola Qui Quo Qua) sfida la ministra Azzolina: “Noi siamo in trincea, che ci ascolti”

Nei giorni scorsi a seguito di alcuni casi positivi riscontrati nel nido d’infanzia e nella scuola d’infanzia “Qui,Quo,Qua” in via Kock 5, il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu ha disposto la chiusura temporanea e in via precauzionale fino al 9 novembre della struttura.

Contattata la responsabile della scuola, ha raccontato nei dettagli tutti gli aspetti positivi e quelli meno dell’emergenza Covid in una struttura scolastica privata.

A conclusione un’appello al Ministro Azzolina: “Noi siamo in trincea, che ci ascoltino”