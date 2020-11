A partire da sabato la Grecia entrerà nel secondo lockdown per contenere l’epidemia di Covid19. Lo ha annunciato il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, in un discorso alla nazione. Il lockdown durerà tre settimane, ha detto il premier, riferisce Kathimerini online.

“L’aumento aggressivo” delle infezioni negli ultimi 5 giorni “mi costringe” a prendere misure adesso, invece di aspettare di vedere se le restrizioni annunciate di recente funzioneranno. Se il governo non aspettasse e le misure non avessero effetto, la pressione sugli ospedali sarebbe “insopportabile”, ha spiegato Mitsotakis. Tutti i negozi al dettaglio chiuderanno e gli spostamenti tra le regioni saranno vietati, mentre le autorità reintrodurranno un sistema che obbliga i cittadini a inviare un sms a un numero del governo per comunicare l’uscita di casa per andare al lavoro, fare acquisti, andare dal medico o spostarsi per l’attività fisica. Le scuole secondarie chiuderanno e introdurranno l’apprendimento a distanza mentre gli asili e le scuole primarie rimarranno aperti.