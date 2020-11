L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla sull’Aventino perché il Centro Sclerosi Multipla presente all’interno dell’ospedale Binaghi di Cagliari “rischia di essere cancellato a seguito della ristrutturazione legata alla conversione dei reparti in degenza Covid”. In una lunga lettera aperta l’associazione lancia un accordato appello alla Regione – che nelle prossime ore delibererà sull’apertura del secondo Covid hospital di Cagliari – per garantire l’assistenza “alle 4000 persone con sclerosi multipla della Sardegna che attualmente sono in cura presso il Centro clinico del Binaghi”.

“La sclerosi multipla è una priorità per la Sardegna, anche in considerazione del noto quadro epidemiologico – scrivono il presidente nazionale Aism Francesco Vacca e quella regionale Liliana Meini – ed in questo delicato momento dove la seconda ondata della pandemia da SARS- CoV-2 ha purtroppo una prospettiva di lunga durata non possiamo permettere che la sclerosi multipla e tutto il comparto delle patologie croniche rimangano abbandonate, andando tra l’altro ad aumentare i costi sociali di malattia e, in primis, a compromettere l’inviolabile diritto alla salute dei cittadini. Chiediamo che vengano garantite tutte le prestazioni e terapie indifferibili”.

L’Aism ricorda che “a fronte di 198 casi per 100mila abitanti mediamente stimati in Italia, nell’Isola la stima raggiunge i 370 casi (quasi il doppio), confermandosi la regione italiana con la maggiore prevalenza di persone con SM”.