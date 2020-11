Scontro tra un’auto a Olbia.

L’incidente, secondo i vigili del fuoco intervenuti sul posto, è accaduto in via Leonardo Da Vinci. gli operatori hanno provveduto a collaborare coi sanitari del 118 e mettere in sicurezza un’Audi A3 è una Fox, che dall’impattato si è ribaltata al centro della carreggiata.

Il conducente è stato trasportato all’ospedale di Olbia per accertamenti, sul posto la polizia locale per i rilievi del caso.