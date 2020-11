Un autobus è finito giù per una scarpata, per poi ribaltarsi. L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 197, tra Gesturi e Nuraminis, intorno al chilometro 52.

A bordo dieci migranti provenienti dalla Alan Kurdi, sbarcata a Olbia il 25 settembre scorso. Sette di loro sono rimasti feriti, mentre, da quanto si apprende, solo uno ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato con l’Elisoccorso al Brotzu di Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita. Lievi contusioni, invece, per altri tre.

Il pullman aveva prelevato i migranti nel centro di accoglienza “La Torre” di Aritzo (Nuoro) e si stava dirigendo al porto di Cagliari, dove il gruppo si sarebbe dovuto imbarcare sul traghetto con partenza alle 20 per Civitavecchia, e da lì raggiungere Bologna in attesa del ricollocamento su base europea.

Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Sanluri e i medici del 118 arrivati con ambulanze e l’elisoccorso.