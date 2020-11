“Falsa la dichiarata crisi della fabbrica di bombe Rwm Italia di Domusnovas. Hanno preso in giro ed offeso il territorio e la Sardegna. Il Presidente Solinas risponda”. Queste le parole in un comunicato di Angelo Cremone ed Ennio Cabiddu dell’associazione Sardegna Pulita

Il governatore – scrivono – intervenga contro il vile ricatto esercitato dalla Rwm sbandierando una crisi inesistente, per pretendere dalla politica sarda di poter riprendere il traffico delle bombe assassine verso paesi in guerra. Si adoperi, vista la grande opportunità data dal Recovery Fund, per ottenere finanziamento sulla riconversione della Rwm in attività che creino lavoro pulito, non uccidendo donne e bambini. Alleghiamo qui, l’ultimo bilancio dell’azienda Rwm Italia dove si dimostra la crescita del proprio fatturato, passando dai 102 milioni euro del 2018 agli oltre 114 milioni euro del 2019, avendo anche acquistato addirittura un grosso ramo di azienda delle Officine Meccaniche Galli Srl, con sede a Roma e stabilimento ad Albano Laziale. Altro che Crisi” conclude il comunicato di Cabiddu e Cremone.