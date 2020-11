“Tutti gli stati recentemente assegnati a Biden saranno sfidati legalmente per frode elettorale. Un mare di prove! Vinceremo!”, scrive Donald Trump su Twitter e il suo staff sottolinea in vari messaggi che il presidente “è vivo e vegeto” e niente affatto rassegnato a perdere la Casa Bianca.

“Se si contano i voti legali vinco facilmente le elezioni! Se si contano i voti illegali e quelli in ritardo, ci rubano le elezioni”, afferma Trump in un comunicato, tutto a lettere maiuscole, diffuso dalla sua campagna elettorale. La campagna del presidente uscente resta fiduciosa, prevede che il presidente vincerà le elezioni e che il risultato sarà chiaro già domani.

Mentre lo scrutinio prosegue e in diversi Stati non è stato ancora annunciato un vincitore, il manager della campagna del presidente Bill Stepien esorta tutti a non considerare Trump fuori dalla corsa: “Donald Trump is alive and well”, è vivo e vegeto.

Un giudice della Georgia ha però respinto l’azione legale avviata dalla campagna di Donald Trump sui voti. Nel ricorso Trump aveva chiesto di assicurare il rispetto delle leggi sui voti per corrispondenza. Poco dopo anche un giudice di una corte statale del Michigan ha respinto il ricorso della campagna del presidente per fermare il conteggio dei voti.