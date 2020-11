Arrivano 160 milioni di euro a favore degli enti locali. La Regione ha disposto il trasferimento di 120 milioni che sono la quota a saldo del Fondo unico per il 2020 riservata a 377 Comuni, alle Province ed alla Città Metropolitana di Cagliari. Altri 20 milioni di finanziamenti e incentivi per la gestione associata di funzioni comunali sono stati trasferiti alle Unioni di Comuni per le annualità pregresse.

E a breve beneficeranno sempre di 20 milioni gli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per quanto riguarda l’onere derivante da procedure espropriative. Si tratta, ha detto il presidente della Regione Christian Solinas “di risorse importanti per garantire alla comunità sarda l’erogazione dei servizi necessari da parte dei Comuni. Soprattutto, in questo periodo gravato dalla gestione dell’emergenza sanitaria, che vede gli amministratori locali in prima linea nel fronteggiare la crisi sociale che sta investendo la Sardegna”.

L’assessore degli Enti Locali Quirico Sanna ha fatto notare che “l’importo dovuto per l’anno corrente è stato trasferito con tempi certi e i Comuni potranno utilizzare i fondi per il funzionamento e la programmazione di attività e servizi fondamentali per i cittadini