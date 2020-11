“Il Dipartimento di Prevenzione dell’ATS ha comunicato in tarda serata la situazione relativa ai contagi del Comune di Isili: complessivamente i casi positivi in isolamento sono 102 di cui 1 ricoverato in Ospedale a Cagliari”, a renderlo noto è il sindaco Luca Pilia in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“La Giunta Comunale ha deliberato: l’acquisto di tamponi nasofaringei per la realizzazione di test antigenici rapidi finalizzati alla ricerca degli antigeni virali di SARS COV 2 da eseguire sulla popolazione su base volontaria; l’acquisto di pulsiossimetri per la rilevazione della quantità di ossigeno presente nel sangue, la frequenza cardiaca e l’intensità della pulsazione. L’attivazione di uno sportello d’ascolto, richiesta di assistenza e consulenza psicologica e di supporto informativo alla popolazione”, conclude il primo cittadino.