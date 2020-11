Le minacce di morte comparse oggi a Cagliari contro il Presidente della Regione Christian Solinas sono indegne e gravissime.

Rappresentare il proprio eventuale dissenso in questo modo va contro i valori di tolleranza e di rispetto del nostro popolo. Questo gesto, spero isolato, è di un codardo che inneggia alla violenza in mancanza di argomenti e civiltà.

In attesa che la magistratura faccia piena luce sulla vicenda esprimo al Presidente Solinas la piena e totale solidarietà anche a nome dell’intera Assemblea regionale.

Presidente del Consiglio regionale Michele Pais

Esprimo a nome mio e del Gruppo Lega Salvini Sardegna, massima solidarietà e vicinanza al Presidente Solinas per la vile minaccia ricevuta.

Le istituzioni, la democrazia e il rispetto stesso delle posizioni politiche altrui non sarà mai eclissato dai gesti di codardi che mirano a nascondersi dietro l’anonimato di una bomboletta spray.

Ferma condanna a ogni azione di questo genere e l’invito all’autore a riflettere sul reale e dannoso significato dell’associazione del medesimo a un simbolo che, ringraziando il cielo, nelle società civili non può vedersi in alcun modo applicato.

Dario Giagoni, capogruppo Lega Salvini Sardegna

Piena solidarietà al presidente Solinas e un’esortazione affinché prosegua, con tutta la Giunta, il suo lavoro e impegno politico e istituzionale per il bene dei sardi. Parole di una violenza inaccettabile, che richiamano all’odio personale verso l’uomo e verso l’istituzione che rappresenta in uno spirito in cui non vediamo il riflesso di una Sardegna che è invece espressione di civiltà e alti valori.

Ci auguriamo che parole così vergognose trovino la più ampia e ferma condanna, non solo nel mondo politico isolano, ma da parte di tutte quelle persone che credono nella democrazia.

Assessori regionali della Lega Salvini Sardegna, Mario Nieddu, Giorgio Todde e Valeria Satta

Esprimo la solidarietà e lo sdegno della città di Cagliari e mio personale per le vili minacce di morte al presidente Solinas. Odio e violenza non dovrebbero mai far parte del dibattito civile, purtroppo ci sono sacche di violenti che vanno isolate e, possibilmente, identificate e punite.

Il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu