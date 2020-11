L’Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare – APMARR APS per voce della referente per la Regione Sardegna Mariella Piredda, in una lettera aperta indirizzata al presidente Christian Solinas e all’assessore regionale alla sanità Mario Nieddu denuncia la drammatica situazione nella quale, da mesi, versa il reparto di Reumatologia del Policlinico di Monserrato (Cagliari).

“Qui manca completamente il personale medico, non riuscendo pertanto a garantire una gestione adeguata sia delle visite ambulatoriali che della corsia ospedaliera”, si legge nella nota.

“Una situazione che sta creando delle serie problematiche a tutti i cittadini sardi che devono affrontare quotidianamente la loro malattia. Ogni persona ha diritto alle cure, i cittadini sardi devono essere messi nella condizione di poter accedere alle visite ed essere curati senza passare da un pronto soccorso e subire altri stress psicofisici”, conclude il comunicato.