Il Comune di Carbonia ha attivato un nuovo servizio per la consegna di farmaci e spesa a domicilio, rivolto in particolare a chi si trova in quarantena a causa del Covid-19. Ma non solo.

Come ha spiegato la sindaca Paola Massidda “si tratta di un utile servizio di supporto che abbiamo messo in campo per aiutare le persone che stanno vivendo momenti di difficoltà e di isolamento a causa dell’emergenza da Coronavirus. Possono richiedere il servizio le persone positive in isolamento domiciliare, quelle in quarantena o gli anziani e i disabili che non hanno il sostegno di una rete familiare o amicale in grado di aiutarli ad approvvigionarsi delle necessità quotidiane”.

Come fare per attivare il servizio? Gli interessati dovranno telefonare al numero di riferimento del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 347.3855336 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12. Il servizio di spesa alimentare e di farmaci a domicilio è attivato dalla Protezione Civile Comunale grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio Caritas e Croce Rossa Italiana. I volontari contatteranno poi l’interessato per sapere quali medicinali e quali generi alimentari occorrono.