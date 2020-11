Il servizio di Igiene pubblica ha comunicato gli ultimi dati aggiornati sul numero di casi di positività al Covid presenti in città. Rispetto al numero comunicato giovedì 5 novembre, che era aggiornato all’1, sono stati accertati altri 56 casi. Il totale sale quindi a 363, compresi i 29 casi registrati all’interno della casa protetta di via Trieste, dove l’esito del tampone ha certificato altri due positività tra gli operatori della struttura. Per quanto riguarda le persone che si trovano in isolamento domiciliare il numero è di 160, con una variazione di 36 in più rispetto all’ultimo dato relativo sempre al 1 novembre.

«Bisogna continuare a mantenere alta la soglia della nostra attenzione – afferma il sindaco Andrea Soddu – rispettando le misure precauzionali volte alla salvaguardia della salute della comunità. Le precauzioni sono quelle che conosciamo bene: lavarsi spesso le mani, utilizzo della mascherina, mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro ed evitare assolutamente il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. È estremamente importante osservare tutte le disposizioni indicate nel Dpcm, soprattutto in vista del ballottaggio di domenica 8 e lunedì 9 novembre».