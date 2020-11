Dava in noleggio un’imbarcazione per escursioni senza avere alcun tipo di autorizzazione. Inoltre, non pagando le tasse e non dichiarando quanto percepiva. La scoperta è stata fatta dai militari della Guardia di finanza della Sezione Operativa Navale di Sant’Antioco e nei guai è finito il titolare di una ditta individuale dell’omonimo comune. I militari hanno inoltre riscontrato l’assenza delle autorizzazioni che abilitano per l’attività di noleggio delle imbarcazioni in gestione.

Non solo. Durante le escursioni, a bordo dell’imbarcazione venivano somministrati bevande e alimenti, ma il titolare on aveva alcuna autorizzazione per farlo e nemmeno era in possesso del manuale Haccp. Per queste ragioni, sono scattate diverse sanzioni, tra le quali una amministrativa pari a 214mila euro. Alla ditta sono state contestate anche le detrazioni dell’Iva per alcune annualità e la pozione è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle percepite.