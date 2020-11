“Cari concittadini, ho ricevuto una nuova comunicazione dell’ATS, che certifica la positività al Coronavirus di 5 persone, che si aggiungono alle 44 già rilevate dal mese di Agosto in poi. Salgono complessivamente a 50 i casi di Covid-19 registrati nella nostra città. Numero che comprende anche il primissimo caso verificatosi nello scorso mese di Marzo”, a comunicarlo è il Sindaco di Carbonia.

“I dati del nostro Comune non sono gravi, ma è necessario un sempre maggiore senso di autoresponsabilità da parte di tutti noi. Vi richiamo, pertanto, all’osservanza delle uniche ed elementari prescrizioni che ci proteggono dal virus: mascherina, divieto di assembramenti, distanza interpersonale, costante igienizzazione delle mani, scaricamento dell’App Immuni”, si legge nella nota del primo cittadino.

“Vi ricordo che è attivo il sistema comunale di Protezione Civile per la consegna di farmaci e spesa a domicilio per le persone positive in isolamento domiciliare e quelle in quarantena che non dispongono del sostegno di una rete familiare o amicale in grado di aiutarle a far fronte alle necessità quotidiane. Per attivare il servizio gli interessati dovranno telefonare al numero di riferimento del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 347.3855336 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 – conclude – il servizio di spesa alimentare e di farmaci a domicilio è attivato dalla Protezione Civile Comunale grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio Caritas e Croce Rossa Italiana. I volontari contatteranno poi l’interessato per sapere quali medicinali e quali generi alimentari occorrono”.