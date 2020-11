Una Fiat Punto guidata da un 46enne ha investito, per cause ancora in fase di accertamento, una donna di 76 anni in via Santa Maria Chiara a Pirri.

L’uomo, da quanto si apprende, stava transitando in direzione di via Cadello e, una volta giunto vicino a via Masaniello, ha investito il pedone.

La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.