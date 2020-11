Dopo la manifestazione dei rappresentanti dei circoli ricreativi cittadini davanti al Comune di Nuoro, contro le disposizioni del Dpcm che ne prevede la chiusura, il sindaco Andrea Soddu ha emanato una circolare che ne consente l’apertura: i circoli potranno somministrare bevande ai soci, osservando le disposizioni sanitarie in vigore per bar e pub.

I manifestanti sono stati ricevuti in Municipio dal vice sindaco Sebastian Cocco, al quale hanno illustrato le loro preoccupazioni per la chiusura delle attività sancite dalle ultime disposizioni del Governo e hanno chiesto che gli venisse concessa la possibilità di somministrazione alimenti e bevande nel rispetto delle misure sanitarie. Valutati i dettami del Dpcm il sindaco ha emanato la circolare che prevede l’apertura per la somministrazione di bevande, ma viene confermata la sospensione di qualsiasi altro tipo di attività ricreativa e prevista l’osservanza delle stesse disposizioni in vigore per bar, pub e ristoranti.

“Come successo durante la prima ondata della pandemia – spiega Soddu – l’amministrazione ha cercato e cerca di salvare tutte le attività economiche quando ciò non comporti rischi per la salute. Nel caso specifico, laddove un circolo riesca a garantire l’osservanza scrupolosa delle disposizioni sanitarie, secondo la nostra interpretazione può rimanere aperto anche perché viene consentito ad attività simili”.