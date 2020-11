Nell’ambito della Riunione tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi ieri in Prefettura di Cagliari in merito alle ultime “più stringenti misure governative concernenti l’emergenza epidemiologica”, è stato evidenziato che in occasione delle operazioni di voto che si terranno per il turno di ballottaggio nel Comune di Quartu Sant’ Elena, per la giornata di domenica 8 novembre gli elettori potranno regolarmente recarsi alle urne fino alle 23.

“Per la circostanza – spiega una nota della Prefettura -, ai cittadini di quel Comune che si rechino a votare oltre le 22, si raccomanda di munirsi della prevista autocertificazione, specificando che lo spostamento dalla propria abitazione alle rispettive sezioni è determinato dall’ esigenza di esercizio del diritto di voto, limitando lo spostamento al tragitto più breve dalla propria abitazione alla sede del seggio elettorale ed al rientro”.