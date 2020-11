“Ora sto bene, nonostante sia positivo al Covid da domenica scorsa. Ho rifatto il tampone lunedì e il risultato mi è arrivato martedì. La cosa strana è che lo avevo già fatto al Senato giovedì scorso ed era risultato negativo”. A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il senatore del Gruppo Misto Gianluigi Paragone ha raccontato il suo recente contagio per Coronavirus, che sta vivendo, isolato, in casa.

“Non sono asintomatico, ho alcuni sintomi come febbre e tosse. Sono a casa, in sala da pranzo, mi sono portato il lettino e sono isolato da tutti. La cosa più fastidiosa è che non posso buttare la spazzatura da nessuna parte e devo tenerla in terrazzo…”.