Fioccano le sanzioni a Nuoro nelle piazze e nelle vie trafficate da giovani, dopo i controlli disposti dal Questore Massimo Colucci per il rispetto delle norme antiocovid previste nell’ultimo Dpcm.

In particolare otto sanzioni hanno riguardato il mancato utilizzo della mascherina, il mancato distanziamento interpersonale e la consumazione di bevande alcoliche in piazza oltre le 18. Altre due sanzioni sono state elevate a persone trovate oltre le 22 in una via del centro senza un giustificato motivo. Nel corso del servizio, ai vari posti di blocco in città sono state controllate 93 persone, 21 auto e numerosi esercizi pubblici.

I controlli sono stati disposti per contenere l’emergenza sanitaria da Covid-19, in linea con gli indirizzi del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Nuoro Luca Rotondi. In campo oltre alla Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.