Dopo circa 4 anni di lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, questa mattina è stata inaugurata e riconsegnata alla comunità di San Giovanni Suergiu la palestra comunale.

Con oltre 300mila euro tra finanziamenti comunali e sovracomunali, la struttura sportiva polifunzionale di via Mascagni sarà agibile e potrà ospitare nuovamente tante diverse discipline sportive al suo interno.

Madrina dell’inaugurazione stamani, nel pieno rispetto delle norme anti covid, è stata la campionessa italiana di atletica Dalia Kaddari, la prima volta nel Sulcis per promuovere lo sport. La giovane sportiva di Quartu, in preparazione per le Olimpiadi di Tokyo, ha tagliato il nastro insieme alla sindaca e augurato a tutti gli atleti e sportivi di San Giovanni Suergiu un futuro ricco di soddisfazioni.