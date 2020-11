L’ex vicepresidente Joe Biden ha appena vinto le elezioni presidenziali avendo superato i 270 grandi elettori. A scriverlo è la BBC news.

Da questo momento è il presidente eletto. Biden presterà giuramento il 20 gennaio diventando così il 46° presidente degli Stati Uniti. Fino ad allora ci sarà la cosiddetta fase di transizione in cui il vincitore organizza la sua futura amministrazione. La sua vittoria è stata permessa dalla riconquista di Michigan, Wisconsin e Pennsylvania.

Nonostante lo scrutinio sia ancora in corso è anche altamente probabile che conquisterà l’Arizona e la Georgia, due Stati della Sun Belt che non votavano per i Democratici da molti anni.