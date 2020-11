“Dirottate personale sanitario dai vostri ospedali all’estero verso il Piemonte. I posti letto e soprattutto il personale si stanno esaurendo.

Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”. E’ l’appello alle Organizzazioni non governative (Ong) lanciato da Alessandro Stecco, professore universitario e medico dell’ospedale di Novara, esponente della Lega e presidente della commissione Sanità della Regione Piemonte. “Senza polemica – aggiunge – non posso non notare che il mio Piemonte sia stato nuovamente lasciato solo da un Governo che si muove con una lentezza esasperante”.