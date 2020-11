Nella tarda serata di ieri un incendio ha interessato un’abitazione in via Madrid a Villasimius.

Le fiamme hanno coinvolto gli ambienti della struttura, elettrodomestici e arredi e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno delimitato l’area e provveduto allo spegnimento del rogo. Al termine delle operazioni di spegnimento hanno avviato la messa in sicurezza dell’area e della struttura. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

I Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo non si esclude la causa elettrica.