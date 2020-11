Il Centro operativo comunale di Nuoro si è riunito oggi per risolvere il problema di garantire l’approvvigionamento di generi di ristoro agli equipaggi delle ambulanze costretti in queste ore a una lunga fila fuori dal Pronto soccorso del San Francesco prima di poter far scendere i pazienti trasportati a bordo.

Durante la riunione, presieduta dal vice sindaco Sebastian Cocco, si è deciso che la preparazione dei pasti sarà affidata alla ditta che ha in gestione il servizio nell’ospedale, mentre la distribuzione, che avrà luogo in uno spazio sicuro, sarà curata dai volontari della Croce Rossa e da quelli della Prociv Nuoro, tutti adeguatamente muniti di Dpi.

Per far fronte all’attuale carenza di dispositivi di sicurezza, i responsabili locali della Protezione civile regionale hanno fornito ai volontari che ne erano sprovvisti quelli che al momento sono a disposizione in magazzino.

Da settimane anche i volontari del 118 di Cagliari chiedono una scelta simile a quella presa da Nuoro e ad oggi ancora non si è fatto nulla e monta la protesta.