“C’e’ un rapporto serio tra le Istituzioni e sarebbe un reato grave dare dei dati falsi” Cosi il ministro della Salute, Roberto Speranza ha risposto ad una domanda di Lucia Annunziata nel corso della trasmissione mezz’ora in più su Rai3 con la quale la giornalista ipotizzava la possibilita’ che le Regioni fornissero dati parziali.

“E’ importante – ha detto Speranza – rendere pubblici i dati di cui disponiamo. E’ un modello quello dell’incrocio dei dati che esiste da 24 settimane e non c’e’ stata una Regione o un parlamentare che ha abbia non funziona. Ora questi dati servono anche per dire quali misure scatteranno”.