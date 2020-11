Un grave incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio nella SS 195 all’altezza del ponte della Scafa dove una Mercedes classe A guidata da un 71enne cagliaritano, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con una Mercedes condotta da un 58enne di Cagliari.

I due conducenti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e il conducente della Classe A è stato trasportato in gravi condizioni al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e la ricostruzione della dinamica del sinistro e anche i Vigili del fuoco.