Una cittadina di Quartu, Francesca Deliperi, punta l’indice contro Christian Stevelli ed il suo staff accusando il candidato del centrodestra “di indirizzare gli elettori in maniera fraudolenta”, con “l’apposizione di distributori portanti la scritta ‘Ritira il fac-simile scopri come si vota’ nei pressi dei seggi elettorali”. Sostenendo che la distribuzione “di tale materiale, per di più a ridosso di seggi e durante lo svolgimento delle operazioni elettorali, si palesa la volontà di tale candidato di voler veicolare la volontà di scelta dei cittadini attraverso una falsa rappresentazione di un documento”. La Deliperi chiede a “chiunque abbia l’autorità di intervenire”.

La vicenda ha scatenato le polemiche sia davanti ai seggi che sui social, infatti in alcuni casi, sono intervenute le forze dell’ordine e sono stati tolti questi “contenitori “.

Da Flumini a Pit’ze Serra numerose sono state le segnalazioni da parte di numerosi cittadini e l’accusa è chiara.