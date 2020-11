Questa mattina, due operai sono rimasti sospesi, a circa 15 metri di altezza, durante la potatura di alcuni alberi a bordo strada. Per questo motivo, il traffico è risultato piuttosto rallentato in prossimità del raccordo in ingresso per Nuoro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Nuoro che hanno soccorso gli operai di una ditta nuorese, addetti ai lavori di potatura degli alberi posti a bordo strada.

Entrambi sono rimasti bloccati su una piattaforma aerea, forse a causa di un guasto all’impianto comandi.

Le operazioni di soccorso sono state eseguite tramite un’autoscala che, raggiunta la piattaforma, ha consentito di mettere in sicurezza i due operai.