E’ stata del 42,7% l’affluenza finale per il turno di ballottaggio nei tre Comuni della Sardegna chiamati a scegliere il sindaco: al primo turno aveva votato il 53,6%. A Nuoro, unico capoluogo di provincia presente in questa tornata elettorale, 15 punti percentuali in meno rispetto a due settimane fa: 43,3% contro 58,8%.

A Quartu Sant’Elena (Cagliari), terza città della Sardegna per numero di abitanti, ha votato il 41,2% (49,7,% al primo turno), mentre a Porto Torres (Sassari) l’affluenza è stata del 46,4% (57,6% nel primo turno).

I dati: