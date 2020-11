Sul tavolo del sindaco di Cagliari il report di Legambiente su Ecosistema urbano 2020, il documento che racconta le città italiane che tentano di pianificare le trasformazioni urbane in chiave green e che, in alcuni casi, raggiungono l’eccellenza.

Nella classifica di quest’anno il balzo in avanti del capoluogo sardo è netto: più 13 posizioni, dalla quarantacinquesima fino alla trentaduesima. Una performance ottima che, non a caso, Legambiente segnala nella approfondita ricerca, stilata in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore.

Rispetto alla graduatoria del 2019, infatti, il capoluogo sardo è riuscito a migliorare ulteriormente. Complici l’ottima performance nel campo della raccolta differenziata e la qualità del trasporto pubblico locale che migliora di anno in anno.

“È una città che si riscopre sempre più a misura d’uomo: in linea con le tendenze contemporanee si offre come una piattaforma dove si raggiunge tutto ciò che serve a meno di 15 minuti a piedi da dove si abita” così il sindaco Paolo Truzzu.

“Una città che vuole riscoprirsi sempre più green e che, nonostante le difficoltà legate alla diffusione del Covid-19, mantiene uno standard molto alto di qualità della vita”.

“Con questi dati – prosegue il primo cittadino – assume ancora maggiore importanza la candidatura a Capitale del verde 2026: partita che si giocherà con meno consumi energetici da fonti fossili e più da rinnovabili, migliore riutilizzo delle acque reflue, mobilità alternativa ed elettrica, trasformazione dei rifiuti raccolti, illuminazione razionale”.

“C’è anche un altro dato importante: tra i 104 capoluoghi di provincia Cagliari è al diciottesimo posto per ciò che riguarda mobilità, emissioni e accessibilità. Risultato eccezionale perché Cagliari si colloca al primo posto nelle città medie del Centro-sud riguardo alle “emissioni-zero”.

“Dobbiamo proseguire su questa strada -conclude il sindaco- e rendere la scelta del cittadino verso la mobilità sostenibile sempre più semplice e conveniente. La politica delle imposizioni non garantisce risultati a lungo termine, quella della consapevolezza invece sì. Se vogliamo migliorare la qualità della vita della nostra città questa è la strada.”