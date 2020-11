In vista della ormai prossima scadenza per la presentazione delle domande per richiedere il Voucher Connettività, che potranno essere presentate entro il 15 novembre 2020, l’Amministrazione ha deciso di riattivare gli sportelli di supporto all’inserimento delle istanze online.

Gli sportelli aperti al pubblico sono a disposizione degli utenti presso la Municipalità di Pirri enegli Uffici di Città di Sant’Elia e Sant’Avendrace, per aiutare i cittadini nell’inserimento della domanda online finalizzata all’ottenimento del Voucher. Gli sportelli resteranno aperti nei giorni da lunedì 9 a giovedì 12 novembre 2020, al mattino dalle 8,30 alle 13 e il pomeriggio dalle 14,30 alle 18. Venerdì 13 novembre 2020 l’rario di apertura sarà dalle 9 alle 13. Il supporto sarà garantito per appuntamento da richiedere telefonicamente chiamando il numero 070/6778000. Sarà possibile, oltre allo sportello in presenza, avere supporto anche telefonico tramite il call-center che risponde allo stesso numero 070/6778000, nei medesimi orari dello sportello, con l’aggiunta di sabato 14 novembre 2020 dalle 9 alle 13. Il Voucher Connettività potrà essere richiesto dagli studenti per ottenere un tablet con modem e scheda dati 4G. Link per inserire la domanda del Voucher Connettività

Link sportello di supporto ai servizi digitali