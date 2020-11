“Buon lavoro ai sindaci di Quartu Sant’Elena, Nuoro e Porto Torres”. Così il gruppo dei Progressisti che a metà degli scrutini, fanno i complimenti ai candidati di centrosinistra impegnati nel ballottaggio.

“Il lavoro quotidiano, la presenza costante, riconosciuta e non calata dall’alto, hanno permesso a Graziano Milia, Andrea Soddu e Massimo Mulas di vincere i ballottaggi contro i candidati del centrodestra sardo-leghista”.

“La loro affermazione – conclude la nota – è la conferma che nessuno basta a sé stesso e che, contro la destra populista, serve un centrosinistra, progressista, ecologista, ampio e inclusivo in grado di dare risposte concrete e realizzabili, in un momento in cui cittadine e cittadine chiedono serietà e non continui proclami”.