“Sono molto contento del risultato conseguito, avevo fiducia che il lavoro di questi cinque anni mio e della mia squadra, fatto con il massimo impegno, pagasse e si potesse trasformare in un consenso rinnovato da parte della comunità”.

Sono le parole a caldo, subito dopo l’ufficializzazione della vittoria al ballottaggio, rilasciate da Andrea Soddu, rieletto sindaco di Nuoro.

In quarantena nella sua casa di Santu Predu, dopo essere risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi, Soddu ha voluto ringraziare “gli elettori, i sostenitori e tutti coloro che con noi hanno formato una grande squadra, i candidati, i simpatizzanti. Cercherò di tenere con fede, orgoglio e determinazione e onore tutti gli impegni presi – prosegue Soddu – e lavorare alacremente per contribuire a costruire insieme il futuro della nostra città. Un futuro fatto di fiducia, speranza e impegno che in tutta questa prima fase sarà del tutto volto contro la pandemia sia dal punto di vista sanitario che sociale ed economico”.