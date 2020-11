Due settimane fa avanti di otto punti, ora sotto di quindici. Da una possibile vittoria al primo turno alla sconfitta al ballottaggio. Ma Christian Stevelli, leader della coalizione di centrodestra alle comunali di Quartu Sant’Elena, l’ha presa sportivamente.

“Ho fatto subito i complimenti a Graziano – spiega – spero che la città ne abbia un beneficio. Gli ho fatto in complimenti anche per come è stata condotta la campagna elettorale, fondata sul rispetto reciproco. Solo negli ultimi giorni è salita un po’ la tensione, ma sempre senza esagerazioni. Ci tenevo molto che la competizione fosse improntata su questo tipo di valori”. La differenza tra primo turno e ballottaggio?”

C’era una situazione diversa con molti voti liberi – continua Stevelli – sinceramente pensavo che la proposta di Milia, che metteva insieme sinistra, ma anche destra, allontanasse il centrosinistra dal sostegno. E invece i numeri dicono che il centrosinistra si è subito riposizionato su di lui. Devo dire che l’astensionismo è stato pesante per il centrodestra. E la formula del ballottaggio ha premiato forse il volto più conosciuto e che è sceso in campo da un anno e mezzo”.