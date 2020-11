Auguri a Quartu, al Sindaco Graziano Milia e al nuovo Consiglio comunale, e ora si lavori per il bene comune, per l’innovazione e per una buona amministrazione che risponda prioritariamente ed esclusivamente ai bisogni dei cittadini”. Lo scrive in una nota Francesco Piludu, candidato al primo turno alle elezioni amministrative di Quartu Sant’Elena.

“Grazie alle elettrici e agli elettori della nostra coalizione – conclude la nota – che hanno votato al ballottaggio, scegliendo nel superiore interesse della città e mantenendo una chiara collocazione politica di centrosinistra basata su progresso, ambiente e identità”.